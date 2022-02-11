Сборная Канады по хоккею разгромила шведок и вышла в полуфинал олимпийского турнира

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Женская сборная Канады по хоккею разгромила команду Швеции со счетом 11:0 в четвертьфинальном матче на Олимпийских играх в Пекине.

Заброшенными шайбами отметились Брианн Дженнер (4-я, 29-я и 51-я минуты), Сара Филье (18, 18, 53), Джейми Ли Рэттрей (20), Натали Спунер (24), Эрин Амброз (26), Блейр Тернбул (27), Эмили Кларк (30).

В другом матче игрового дня сборная США одержала победу над командой Чехии со счетом 4:1.

Женский хоккей впервые был представлен на Олимпийских играх в 1998 году в Нагано. Действующими олимпийскими чемпионками являются американки, канадки стали обладательницами серебряных наград.