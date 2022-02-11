Байсултанов провел заседание оперштаба по подготовке российских спортсменов к Паралимпиаде

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов провел первое заседание оперативного штаба по подготовке и участию российских спортсменов в Паралимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

В состав оперштаба входят представители минспорта, Паралимпийского комитета России (ПКР), Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федерального агентства воздушного транспорта, Федерального медико-биологического агентства, ФГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России" и др. Также в заседании приняли участие руководители министерств спорта регионов, где проводят заключительный этап подготовки паралимпийские сборные команды России. На мероприятии были обсуждены наиболее важные вопросы, касающиеся хода подготовки российских паралимпийцев к предстоящим Играм.

"Для наших паралимпийцев наступает заключительный и самый важный этап подготовки к Играм в Пекине, - сказал Байсултанов. - Нам необходимо сделать все возможное, чтобы сборная команда России подошла к главному старту четырехлетия в полной готовности. Чрезвычайно важно обеспечить здоровье спортсменов и тренеров, правильно организовать логистику в местах проведения заключительных сборов перед отлетом в Пекин, обеспечить координацию всех служб. Наш штаб будет работать в круглосуточном режиме и оперативно решать все вопросы".

Исполняющий обязанности президента ПКР и шеф миссии российской сборной на Паралимпиаде-2022 Павел Рожков сообщил, что первая административная группа организации отправится в Пекин 22 февраля, чтобы проконтролировать на месте все вопросы, связанные с прилетом и размещением членов российской делегации. Сама сборная должна прилететь в китайскую столицу в почти полном составе 25 февраля, спортсмены будут проходить подготовку к соревнованиям на Дальнем Востоке - в Сахалинской области и Приморском крае. Окончательный состав сборной России для участия в Паралимпийских играх в Пекине будет утвержден Исполкомом ПКР 16 февраля.

Паралимпийские игры пройдут с 4 по 13 марта.