ПСЖ обыграл "Ренн" в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу

ТАСС, 12 февраля. Футбольный клуб ПСЖ дома победил "Ренн" со счетом 1:0 в матче 24-го тура чемпионата Франции.

Единственный гол на третьей добавленной ко второму тайму минуте забил Килиан Мбаппе.

ПСЖ продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате Франции до 15 встреч. Парижская команда лидирует в турнирной таблице, набрав 59 очков в 24 матчах. 15 февраля ПСЖ встретится с испанским "Реалом" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов. В 25-м туре чемпионата Франции клуб из Парижа сыграет на выезде с "Нантом" 19 февраля.

"Ренн" располагается на пятом месте в турнирной таблице с 37 очками в 24 матчах. В 25-м туре команда сыграет против "Труа" дома 20 февраля.