Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Роттердаме

ТАСС, 12 февраля. Россиянин Андрей Рублев обыграл венгра Мартона Фучовича в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Роттердаме.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу россиянина, посеянного на турнире под вторым номером. В полуфинале он сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима (третий номер посева), встреча пройдет в субботу.

Рублеву 24 года, он располагается на седьмой строчке мирового рейтинга, на счету россиянина восемь титулов ATP. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала. В составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса 2021 года.

Фучовичу 29 лет, он занимает 38-е место в рейтинге ATP. На его счету один титул под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона (2021).

Турнир в Роттердаме относится к категории ATP 500, он проходит на кортах с покрытием "хард" и завершится 13 февраля. Рублев является действующим победителем турнира. Призовой фонд составляет €1 208 315.