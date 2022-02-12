Сахалинская область первая в стране дала старт 40-й массовой гонке "Лыжня России"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Всероссийская массовая гонка "Лыжня России" в субботу утром стартовала в Сахалинской области. В ней принимают участие около 5 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Минспорта региона.

Первым дать старт гонке должен был Камчатский край. Однако там мероприятие пришлось перенести на март из-за эпидемиологической обстановки в регионе, связанной с коронавирусной инфекцией. Через 15 минут после Сахалина эстафету приняла Магаданская область.

"Гонка началась. Она проходит во всех муниципалитетах региона, а главный старт состоялся в селе Троицкое Анивского района (юг Сахалина - прим. ТАСС). Для участников организовали автобусы, чтобы добраться до места соревнований и обратно", - рассказали в пресс-службе Минспорта области.

По информации организаторов гонки, каждой возрастной категории дана своя дистанция от 200 м до 10 км. Принять участие в мероприятии мог любой желающий при наличии допуска от врача. Победителей и призеров соревнований порадуют подарками от партнеров мероприятия. Участники смогут получить бесплатное обучение или скидку от автошколы, абонементы в спорткомплекс, подарочные сертификаты от пейнтбольного и конноспортивного клубов, магазина спорттоваров, парка семейных развлечений.

Гонка в Сахалинской области началась в комфортных погодных условиях. На островах установилась теплая погода без осадков и ветра. Температура воздуха по состоянию на 11:50 (03:50 мск) составляет около минус семи градусов.

Всероссийская гонка "Лыжня России" проходит в 40-й раз. Ее организаторами являются Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России и исполнительные власти субъектов РФ. Гонка проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.