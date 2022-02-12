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Олимпиада-2022 в Пекине

Российские керлингистки проиграли сборной Южной Кореи в матче олимпийского турнира

Россиянки уступили со счетом 5:9

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу со счетом 5:9 уступила команде Южной Кореи в третьем матче на олимпийском турнире. Соревнования проходят в Пекине.

Сборную России на Олимпийских играх представляют Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова (запасная).

Ранее россиянки уступили сборным США (3:9) и Швейцарии (7:8), команда занимает девятое место в турнирной таблице олимпийского турнира. В следующем матче российские керлингистки сыграют с японками, встреча пройдет в субботу и начнется в 15:05 мск.

На групповом этапе выступают 10 сборных, лучшие четыре команды выйдут в полуфинал олимпийского турнира. Финальная игра пройдет 20 февраля.

Женская сборная России по керлингу в шестой раз представлена на Олимпийских играх. Лучшим результатом является пятое место в 2006 году.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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