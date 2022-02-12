МОК окажет содействие в расследовании действий окружения фигуристки Валиевой

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) будет оказывать содействие в расследовании действий окружения российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом журналистам сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) инициировало проведение расследования в отношении персонала Валиевой после положительной допинг-пробы у спортсменки.

"МОК приветствует и будет оказывать содействие в расследовании действий окружения спортсменки, - сказал Адамс. - Как вы знаете, Всемирное антидопинговое агентство обладает отделом независимой разведки и расследований, в это дело также вовлечено Международное агентство допинг-тестирования. Но мы бы со своей стороны тоже хотели бы оказать содействие, как это прежде делали в каждом подобном деле".

"Окружение спортсмена имеет большое значение, о чем говорил и президент МОК [Томас Бах] несколько лет назад. Так что в данном деле, как и в других, мы хотели бы оказать содействие", - отметил он.

К окружению спортсмена относятся тренеры, специалисты, врачи и официальные лица.

История вопроса

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой.

РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали МОК и Всемирное антидопинговое агентство, также решение намерен обжаловать Международный союз конькобежцев.

Ранее РУСАДА сообщило, что причиной задержки проверки допинг-пробы Валиевой стали заражения коронавирусом среди персонала в лаборатории Стокгольма. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал предположение, что результат проверки допинг-пробы Валиевой могли намеренно задержать до окончания командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Между забором пробы и получением результата прошло полтора месяца, в то время как в соответствии с международными стандартами лаборатории Всемирного антидопингового агентства должны загружать результаты пробы А в течение 20 дней.

Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде Валиева выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной. Решение об участии Валиевой в личных соревнованиях на Олимпийских играх должно быть принято до 15 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.