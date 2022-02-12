Ковалева: российские керлингистки на Олимпиаде показывают уровень намного ниже обычного

ПЕКИН, 12 февраля. /Корр. ТАСС Илья Ермаков/. Женская сборная России по керлингу на Олимпиаде в Пекине показывает уровень намного ниже своего обычного, но в команде понимают, как это можно исправить. Об этом ТАСС рассказала скип сборной России Алина Ковалева.

В субботу россиянки со счетом 5:9 уступили команде Южной Кореи в третьем матче на олимпийском турнире.

"Не получаются пока что броски у нас на том уровне, на котором мы можем играть, - отметила она. - Сейчас мы показываем уровень намного ниже обычного. Чуть-чуть не получается у нас, не можем найти свой ритм, пока что не нашли его. Но мы на пути".

По ее словам, после каждого матча команда обсуждает пути исправления игры. "Много мусолим свои игры и ошибки. У нас есть видение, как это исправить", - добавила керлингистка.

Ковалева также объяснила, почему при счете 5:9 после девяти эндов россиянки приняли решение сыграть десятый энд. "Было, скорее всего, понятно, что это поражение. Но решили сыграть, почему бы и нет, так как если команда соперника ошибется, то может появиться шанс. Бывали такие энды, когда ты берешь четыре камня и выходишь в экстра-энд", - рассказала она.

Сборную России на Олимпийских играх представляют Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова (запасная). Ранее россиянки уступили сборным США (3:9) и Швейцарии (7:8), команда занимает девятое место в турнирной таблице олимпийского турнира. В следующем матче российские керлингистки сыграют с японками, встреча пройдет в субботу и начнется в 15:05 мск.