Передачи Радулова и Гурьянова помогли "Далласу" обыграть "Виннипег" в матче НХЛ

ТАСС, 12 февраля. "Даллас" дома со счетом 4:3 в овертайме обыграл "Виннипег" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джейкоб Петерсон (31-я минута), Тайлер Сегин (32), Джейми Бенн (53) и Джейсон Робертсон (64). У "Виннипега" отличились Пьер-Люк Дюбуа (21), Дженсен Харкинс (36) и Марк Шайфли (60).

Российский нападающий "Далласа" Денис Гурьянов отметился двумя результативными передачами, его одноклубник Александр Радулов - одной. В нынешнем сезоне Гурьянов в 41 матче набрал 21 (6 голов + 15 передач) очков, на счету Радулова 16 (2+14) очков в 39 играх.

"Даллас" занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, в 45 играх команда набрала 52 очка. "Виннипег" - шестой в Центральном дивизионе, после 44 игр у команды 46 очков. В следующем матче "Даллас" дома встретится с "Колорадо" 13 февраля, "Виннипег" в этот же день на выезде сыграет с "Нэшвиллом".