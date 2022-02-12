Духовник российских олимпийцев Андрей Алексеев прибыл в Пекин

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Духовник олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев прилетел в Пекин, рейс приземлился в 12:40 по местному времени (7:40 мск). Об этом ТАСС сообщили в штабе официальной делегации.

"Духовник олимпийской сборной, настоятель храма святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутове протоиерей Андрей Алексеев прилетел в Пекин", - сообщил собеседник агентства.

Протоиерей Алексеев сопровождал российскую сборную и на Олимпиаде в Токио.

27 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие российским спортсменам - участникам Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине. Предстоятель Русской православной церкви пожелал спортсменам показать впечатляющие результаты и завоевать новые олимпийские награды. Также патриарх выразил надежду на то, что Игры послужат "созиданию мира во всем мире, прекращению междоусобных браней и примирению народов".

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.