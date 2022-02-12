Сборная США по хоккею победила команду Канады на Олимпийских играх

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной США победили команду Канады со счетом 4:2 в матче второго тура группового этапа олимпийского турнира. Встреча прошла в Пекине.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энди Миэл (3-я минута), Бен Мейерс (19), Брендан Бриссон (23), Кен Агостино (47). У сборной Канады отличились Мэт Робинсон (2), Корбан Найт (35).

Автор четвертой шайбы американской сборной Агостино выступает за клуб Континентальной хоккейной лиги "Торпедо". Канадцы Робинсон и Найт выступают за СКА и "Авангард" соответственно.

Сборная США возглавила группу А после победы над канадцами, набрав 6 очков. Сборная Канады занимает второе место (3 очка). В заключительном туре канадцы встретятся с китайцами, сборная США сыграет с командой Германии. Матчи третьего тура пройдут 13 февраля.

В четвертьфинал олимпийского турнира выйдут победители трех групп, а также лучшая сборная из числа занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют в раунде плей-офф за выход в 1/4 финала.

Российская команда является действующим олимпийским чемпионом. В Пхёнчхане российские хоккеисты в финале обыграли сборную Германии со счетом 4:3 в овертайме. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.