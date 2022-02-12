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Олимпиада-2022 в Пекине

Бобарико: российские хоккеистки потеряли концентрацию в эпизоде с победным голом швейцарок

В субботу сборная России в четвертьфинале проиграла со счетом 2:4
Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Хоккеистки сборной России потеряли концентрацию в моменте с третьим пропущенным голом в матче четвертьфинала олимпийского турнира с командой Швейцарии. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской команды Евгений Бобарико.

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Сборная России уступила швейцаркам со счетом 2:4. Россиянки пропустили третью шайбу сразу после того, как во второй раз в матче сравняли счет.

"Мы очень мало использовали свои голевые моменты, потеряли концентрацию, нас захлестнули эмоции, и мы совершили невынужденную ошибку, не разобрались в ситуации при выходе два в два", - сказал Бобарико.

Российская команда завершила выступление на Олимпийских играх. В полуфинал вышли команды Канады, США и Швейцарии, последний полуфиналист определится в субботу по итогам матча Финляндия - Япония.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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