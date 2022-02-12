Бобарико: российские хоккеистки потеряли концентрацию в эпизоде с победным голом швейцарок

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Хоккеистки сборной России потеряли концентрацию в моменте с третьим пропущенным голом в матче четвертьфинала олимпийского турнира с командой Швейцарии. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской команды Евгений Бобарико.

Российские хоккеистки проиграли команде Швейцарии и не смогли выйти в полуфинал Олимпиады

Сборная России уступила швейцаркам со счетом 2:4. Россиянки пропустили третью шайбу сразу после того, как во второй раз в матче сравняли счет.

"Мы очень мало использовали свои голевые моменты, потеряли концентрацию, нас захлестнули эмоции, и мы совершили невынужденную ошибку, не разобрались в ситуации при выходе два в два", - сказал Бобарико.

Российская команда завершила выступление на Олимпийских играх. В полуфинал вышли команды Канады, США и Швейцарии, последний полуфиналист определится в субботу по итогам матча Финляндия - Япония.