Афиногенов: несыгранность помешала российским хоккеисткам хорошо выступить в Пекине

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Несыгранность звеньев женской сборной России по хоккею помешала выйти национальной команде в полуфинал олимпийского турнира в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер женского уфимского клуба "Агидель" Денис Афиногенов.

Женская сборная России по хоккею проиграла команде Швейцарии со счетом 2:4 в четвертьфинале олимпийского турнира. В составе сборной Швейцарии шайбы забросили Фоби Штенц (35-я минута), Доминик Рюэгг (48) и Алина Мюллер (58, 60), у россиянок отличились Анна Савонина (38) и Полина Лучникова (57).

"Нужно было забивать больше, этого компонента больше всего и не хватило. С сыгранностью связаны [проблемы с реализацией большинства], скорее всего, сочетания наигрывались, но здесь же видите, то одна выпадала, то вторая, то третья, постоянно меняли сочетания. Как я слышал, тренировок было мало, сидели в изоляции, возможно, это тоже как-то повлияло", - сказал Афиногенов.

На Олимпийских играх 2018 года женская сборная России добилась лучшего результата в истории - вышла в полуфинал.

"Например, [Ольгу] Сосину поставили при игре пять на четыре, а она в изоляции была восемь дней. Да, понятно, что это мастер, игрок высшего класса, но ее надо было выводить на бросок. Все находятся в одинаковых условиях, я думаю, это шаг назад по сравнению с результатом четырехлетней давности, очень прибавили чешки, японки, а мы остались на месте. Я давно говорил, пока девушки не поймут, что надо больше тренироваться, выжимать максимум, не жалеть себя, тогда будет результат, должна быть одна семья", - добавил собеседник агентства.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.