Тренер женской сборной России по хоккею не имеет претензий к своим подопечным

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико не имеет претензий к своей команде по итогам олимпийского турнира. Об этом он рассказал журналистам.

Сборная России на стадии 1/4 финала уступила швейцаркам со счетом 2:4 и завершила выступление на Олимпиаде. Перед началом соревнований команда не тренировалась несколько дней, находившись на карантине, а по ходу турнира теряла игроков из-за положительных результатов тестов на коронавирус.

"Претензий нет, просто надо играть системно. Это все же не Женская хоккейная лига: тут за каждую ошибку наказывают. Если бы у нас не было сложной ситуации, когда в лазарете было 10-11 человек, был бы другой хоккей. Но ответственности с себя не снимаю", - сказал Бобарико.