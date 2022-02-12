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Олимпиада-2022 в Пекине

Российские конькобежки вышли в полуфинал Олимпиады в командной гонке преследования

Решающие забеги пройдут 15 февраля

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Сборная России по конькобежному спорту вышла в полуфинал Олимпийских игр в командной гонке преследования среди женщин. Соревнования проходят в Пекине.

Победителем забега стала сборная Японии, преодолевшая дистанцию за 2 минуты 53,61 секунды и установившая новый олимпийский рекорд. Предыдущее достижение (2.53,89) также принадлежало японкам и было установлено на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. Второе место заняла команда Канады (2.53,97), третье - нидерландки (2.57,26). Россиянки Наталья Воронина, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова заняли четвертое место, преодолев дистанцию за 2 минуты 57,66 секунды.

Полуфинальные и финальные забеги пройдут 15 февраля. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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