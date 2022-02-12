Тихонов: победа российских лыжниц в эстафете на Олимпиаде вызывает сильные эмоции

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Золото российских лыжниц в эстафете на Олимпийских играх в Пекине вызывает слезы у старшего поколения и напоминает о славных временах советских лыж. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Российские лыжницы завоевали золотые медали в эстафете 4х5 км на Олимпийских играх в Пекине. За российскую команду бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

"Вы знаете, говорить не могу, плачу, - сказал Тихонов. - Это радость для нашего поколения, впервые за 16 лет. А я ведь столько побед видел, когда была Галина Кулакова, Раиса Сметанина, Алевтина Олюнина, Любовь Мухачева. Я всех помню, такие победы, и сегодня все удалось, вот это подарок".

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.