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Олимпиада-2022 в Пекине

Тихонов: победа российских лыжниц в эстафете на Олимпиаде вызывает сильные эмоции

Россиянки в субботу завоевали золотые медали в эстафете

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Золото российских лыжниц в эстафете на Олимпийских играх в Пекине вызывает слезы у старшего поколения и напоминает о славных временах советских лыж. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

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Российские лыжницы завоевали золотые медали в эстафете 4х5 км на Олимпийских играх в Пекине. За российскую команду бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

"Вы знаете, говорить не могу, плачу, - сказал Тихонов. - Это радость для нашего поколения, впервые за 16 лет. А я ведь столько побед видел, когда была Галина Кулакова, Раиса Сметанина, Алевтина Олюнина, Любовь Мухачева. Я всех помню, такие победы, и сегодня все удалось, вот это подарок".

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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