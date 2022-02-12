Легков заявил, что был уверен в победе российских лыжниц в эстафете на Олимпиаде

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков не сомневался в победе женской российской сборной в эстафете на Играх в Пекине. Об этом он рассказал ТАСС.

Российские лыжницы в субботу завоевали золотые медали в эстафете 4х5 км на Олимпийских играх в Пекине. За российскую команду бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Отрыв от занявшей второе место сборной Германии составил 18,2 секунды.

"Эмоций уже не осталось, мы здесь кричали, орали, скандировали, - сказал Легков. - Все здорово, не знаю даже, что еще сказать. Все счастливы".

"Я еще вчера был уверен, что они выиграют, уверен был в этом. Можно ли было представить такую уверенную победу? Можно было по-разному представлять - непредсказуемая гонка была, потому что кого-то накрывало, кого-то отпускало, но все равно у нас запас был. Вероника [Степанова] молодец, все сделала грамотно, пошла спокойно и на финише выдала то, что нужно", - отметил собеседник агентства.

Олимпийский чемпион признался, что не заметил того, что Степанова финишировала без флага. "Я даже не обратил на это внимания. Самое главное - она пересекла финишную черту", - добавил Легков.