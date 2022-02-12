Сосина: слова о ковиде у российских хоккеисток на Олимпиаде не являются отговорками

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Рассуждения о том, что ковид помешал женской сборной России по хоккею выйти в полуфинал Олимпиады, не являются отговорками. Такое мнение журналистам высказала форвард команды Ольга Сосина.

Россиянки на стадии 1/4 финала уступили швейцаркам со счетом 2:4. Перед началом соревнований команда не тренировалась несколько дней, находившись на карантине, а по ходу турнира теряла ряд игроков из-за положительных тестов на коронавирус.

"Никто от этого не застрахован, не знаю, почему нас это коснулось. Мы сдавали ПЦР-тесты в номерах, так что это все не отговорки. Мы готовимся к этому турниру четыре года", - сказала Сосина.