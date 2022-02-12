Личный тренер Степановой пока не верит, что лыжница стала олимпийской чемпионкой

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Личный тренер олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Вероники Степановой Петр Яковлев пока не может до конца поверить в то, что его подопечная сумела выиграть золотую медаль в Пекине. Об этом тренер сообщил ТАСС.

Российские лыжницы завоевали золотые медали в эстафете 4х5 км на Олимпийских играх в Пекине. За российскую команду бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Степанова, которой тренеры доверили заключительный этап.

"Пока я еще не могу поверить, что моя спортсменка стала олимпийской чемпионкой, и нахожусь в некоторой прострации, - признался Яковлев. - Но я изначально был уверен, что если на лыжне будет борьба, то Вероника однозначно выйдет из нее победительницей. Она очень хорошо в физическом плане выглядела в личном спринте, поэтому и к этой гонке подошла в очень хорошей форме".

"Прогресс ее, конечно, ошеломительный. Обычно в спорте все развивается поступательным путем, и спортсмен, прошедший все стадии, в будущем оказывается более стабильным. Будем надеяться, что Вероника продолжит и дальше показывать высокие результаты", - добавил собеседник ТАСС.

Степанова, которая является самой молодой отечественной лыжницей, выигравшей золото Олимпиады, год назад впервые была включена в состав команды на взрослый чемпионат мира, однако тогда не была заявлена ни на одну гонку.

"О том, будет ли Степанова выступать в Пекине на 30-километровой дистанции, надо спрашивать у тренеров сборной. Я скажу, что спортсменка уже на полную отработала две гонки, что здорово изматывает морально. Мы должны думать и о ее будущем, чтобы она и дальше продолжала радовать своими успехами болельщиков", - заключил Яковлев.