Вылегжанин: российские лыжницы не допустили ошибок в эстафете на Олимпиаде

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российские лыжницы хорошо выступили в эстафете на Олимпиаде в Пекине, не допустив значимых ошибок. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи по лыжным гонкам Максим Вылегжанин.

В субботу сборная России в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой завоевала золотые медали в эстафете 4х5 км на Олимпиаде в Пекине. Второе место заняла команда Германии, бронзу завоевала сборная Швеции.

"Историческая победа, хорошо прошли по гонке, каких-то значимых ошибок не было, все шло хорошо, - сказал Вылегжанин. - Это золото зарядит мужскую сборную на эстафету. Во всей России будут понимать, что у нас потенциал в лыжном спорте и стоит заниматься лыжными гонками. Раз сегодня выиграли, то можно говорить, что сейчас у нас самые лучшие лыжницы".

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.