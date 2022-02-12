Конькобежка Воронина: сборной России по силам бороться за бронзу в командной гонке

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Российские конькобежки смогут бороться за бронзу в командной гонке преследования, при этом победить в полуфинале японок и бороться за золото вряд ли получится. Такое мнение журналистам высказала российская конькобежка Наталья Воронина.

Россиянки Воронина, Елизавета Голубева и Евгения Лаленкова в субботу заняли четвертое место в четвертьфинале командной гонки, преодолев дистанцию за 2 минуты 57,66 секунды. Они отобрались в полуфинальный забег, который состоится 15 февраля.

"Если адекватно смотреть, мы можем бороться за бронзу. Сейчас мы пробежали, я очень рада и счастлива, - сказала Воронина. - И что самое интересное, в такой расстановке мы бежим первый раз. Как мы видим, расстановка очень удачная, когда Елизавета Голубева бежит первая. Мне показалось, что у нас даже сейчас есть запас, с учетом того, что начали мы медленно".

По ее словам, план команды на финальные забеги будет заключаться в том, чтобы не выкладываться на всю мощь в полуфинале с японками. "Вряд ли [удастся победить японок]. Нет, это нереально с ними. Мы, конечно, можем постараться, но суть в том, что между [полуфинальным и бронзовым] забегами один час, - пояснила она. - Если мы выложимся с японками на всю и при этом проиграем, то у нас просто не хватит сил бежать. Вы понимаете, у нас нет четвертого человека. Другие команды могут делать замену, у нас нет такой возможности, нам придется втроем бежать все три забега".

Лаленкова подчеркнула, что россиянки не сбрасывают себя со счетов в забеге с японками. "Будем бороться. Давайте смотреть на логичные вещи, на цифры, которые показывает статистика. Давайте посмотрим и подождем полуфинала, там уже будет все видно, - отметила она. - Мы никого не боимся, все хорошо".

Голубева рассказала, что достаточно медленный старт в четвертьфинале не был тактикой россиянок. "По дистанции пришлось прибавлять. Тренер нам кричал, что проигрываем. Зато больше никто так не пробежал этот забег: все на финише умирали, а мы разогнались", - добавила она.