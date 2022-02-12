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Олимпиада-2022 в Пекине

В Госдуме назвали блестящей победу российских лыжниц в эстафете на Олимпиаде

Гонка прошла в субботу

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Победа российских лыжниц в эстафете на Олимпийских играх в Пекине получилась блестящей. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

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В субботу сборная России в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой завоевала золотые медали в эстафете 4х5 км на Олимпиаде в Пекине. Второе место заняла команда Германии, бронзу завоевала сборная Швеции.

"Блестящая победа наших лыжниц, - сказал Свищев. - Они не оставили никаких шансов нашим соперникам, выиграв очень уверенно. Мы ведь с 2006 года не брали золотые медали в женской эстафете, но пришло наше время. Я в очередной раз поздравляю Елену Вяльбе и Федерацию лыжных гонок России с успехами наших лыжников. То, что делают ее подопечные, - это невероятно".

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

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Свищёв, Дмитрий АлександровичОлимпиада-2022 в Пекине
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