Мать лыжницы Степановой поделилась эмоциями от победы россиянок в эстафете на Олимпиаде

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 февраля. /ТАСС/. Мать российской лыжницы Вероники Степановой Анна Степанова рассказала, что была уверена в успешном выступлении дочери в эстафете на Олимпийских играх в Пекиние.

В субботу российская команда завоевала золотые медали в эстафете 4х5 км на Олимпиаде. За российскую команду бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Степанова.

"Всю гонку я чувствовала невероятное напряжение за всю нашу команду, а когда стало понятно, что Ника первая, все просто загудели, - сказала Анна Степанова ТАСС. - Я не спала почти всю неделю, но именно сегодня ночью отлично выспалась. Просто верила в свою дочь, знала, что она покажет себя".

Директор Спортивной школы олимпийского резерва по лыжным видам спорта Елизовского района Анатолий Курносов, где и встала на лыжи Степанова, рассказал ТАСС, что задатки у спортсменки были видны с самого детства. "Мы заметили Веронику Степанову, когда она училась в четвертом классе. Специалистам сразу видны задатки", - сказал он.

Второе место в эстафете заняла команда Германии. Бронзу завоевала сборная Швеции. Первые два этапа эстафеты лыжницы прошли классическим стилем, а третий и четвертый - свободным.