Панжинский: лыжница Степанова не по годам мудро провела этап в эстафете на Олимпиаде

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Вероника Степанова не по годам мудро отработала свой этап в эстафетной гонке на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр 2010 года Александр Панжинский.

Российские лыжницы завоевали золотые медали в эстафете 4х5 км на Олимпийских играх в Пекине. За российскую команду бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Степанова, которой был доверен последний этап.

"Прекрасная победа, о которой мы только могли мечтать, - сказал Панжинский. - Уверен, все, кто смотрел эту гонку, будут ходить настолько же окрыленными, как наши девушки. Каждая девушка отработала свой этап очень хорошо, ни к кому нет претензий, каждая внесла свой вклад в победу. Самое главное - Вероника Степанова провела свой этап настолько мудро, как будто ей не 21 год и это не первая ее Олимпиада".

"Мы видели, как Юлия Ступак уехала на первом этапе от всех соперниц на спуске. Благодарим сервис-бригаду, тренеров, массажистов, докторов и, главное, Елену Валерьевну Вяльбе (президента Федерации лыжных гонок России - прим. ТАСС). Когда она пришла на свой пост, она говорила, что будет до конца счастлива лишь тогда, когда выиграют наши девушки, эта победа - то, чего ждала Елена Валерьевна, это доказывает, что у нас не одна сильная личность в женских лыжах, а сильная команда", - добавил собеседник агентства.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.