Первый тренер Непряевой считает, что лыжница внесла огромный вклад в победу в эстафете

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Лыжница Наталья Непряева по максимуму справилась со своей задачей на втором этапе эстафеты, сохранив преимущество команды перед скандинавскими спортсменками, и внесла огромный вклад в победу сборной России. Такое мнение высказал ТАСС первый тренер Непряевой Александр Смирнов из Твери.

В субботу российские лыжницы завоевали золотые медали в эстафете 4х5 км на Олимпийских играх в Пекине. В составе российской команды выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. На протяжении дистанции россиянки боролись за первое место с соперницами из Германии, их преследовали спортсменки из Норвегии и Швеции. В итоге серебро досталось немкам, бронза - у шведских лыжниц.

"Это командный вид спорта, и каждая девочка на своем этапе максимально выполнила задачу. Наташа внесла огромный вклад: надо смотреть, какие спортсменки были на ее этапах в других командах - трехкратная олимпийская чемпионка норвежка Тереза Йохауг, чемпионка мира Фрида Карлссон из Швеции - девочки очень сильные. Но Наташа свое время отстояла. Самым главным было не подпустить близко скандинавские команды. А с немками, я так и думал, наши в итоге разберутся, потому что у нас состав ровнее", - сказал Александр Смирнов.

Ранее Непряева выиграла в Пекине серебро в скиатлоне - первую для россиян медаль на Олимпиаде-2022.