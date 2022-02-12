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Олимпиада-2022 в Пекине

Бородавко: российские лыжницы победой в эстафете на Олимпиаде доказали силу команды

Гонка прошла в субботу

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 12 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по лыжным гонкам победой в эстафете на Олимпийских играх в Пекине доказала силу национальной команды. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России Юрий Бородавко.

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В субботу сборная России в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой завоевала золотые медали в эстафете. Второе место заняла команда Германии, бронзу завоевала сборная Швеции.

"Каждый на своем этапе получил задание, какой отрезок и как пройти, все постарались выполнить это задание, - сказал Бородавко. - Это привело к золотым медалям. Плюс прекрасно подготовленные лыжи. Скажем так, звезды сошлись".

"Разговор [перед эстафетой] был доброжелательным. Я думаю, что все все понимали. Не нужно было никого мотивировать. В индивидуальной гонке конкуренция сильная, а в команде мы сильны, мы это доказали", - добавил Бородавко.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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