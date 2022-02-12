Первый тренер Ступак считает, что лыжница сделала хороший задел в эстафете на Олимпиаде

СЫКТЫВКАР, 12 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Юлия Ступак грамотно и быстро отработала свой этап эстафеты 4х5 км на Олимпийских играх в Пекине, в итоге российская сборная завоевала золотые медали. Нареканий к работе Ступак нет никаких, заявил ТАСС первый тренер спортсменки, заслуженный работник Республики Коми Александр Ветров.

В субботу сборная России выиграла эстафету на Олимпиаде. Ступак бежала первый этап, также российскую команду представляли Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

"Юля задел сделала, хороший задел. Все девчонки молодцы! Конечно, мы были уверены в ее победе сегодня. Не все у нее срасталось на этой Олимпиаде, она ведь и поболела перед Играми, коронавирус у нее был! Но, видите, оклемалась! Сегодня она молодец, сработала и грамотно, и быстро, нареканий нет по работе, все сделала правильно", - сказал Ветров.

Он рассказал, что держит связь со своей воспитанницей. "Мы с ней переписываемся сейчас, все нормально. Я писал: "Сделай свою работу хорошо". Видно было по предыдущим стартам, что готовность хорошая. Самое главное было - не заболеть, выстоять. Все сложилось сегодня", - отметил специалист.

Второе место в эстафете заняла команда Германии. Бронзу завоевала сборная Швеции. Первые два этапа лыжницы прошли классическим стилем, а третий и четвертый - свободным.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.