Шохина: женский хоккей в России развивается маленькими шагами

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Темп развития женского хоккея в России является недостаточным. Такое мнение журналистам высказала капитан сборной России Анна Шохина.

В субботу россиянки уступили в четвертьфинальном матче Олимпиады команде Швейцарии со счетом 2:4. Наивысшим достижением команды на мировом уровне являются бронзовые медали чемпионатов мира в 2001, 2013 и 2016 годах.

"Все делают маленькими шажками, хотелось бы большего развития женского хоккея, тогда бы мы боролись за медали. Тогда бы создавали для нас лучшие условия, чем сейчас, - сказала Шохина. - Олимпийский сезон, а не смогли никак удержать команду "Ледяные Крылья" в Ярославле, и о чем тогда можно говорить в плане развития женского хоккея".

Шохина выразила желание, чтобы национальная команда чаще выступала в международных турнирах. "К примеру, мы хотели бы сыграть с американками в декабре выставочные матчи, но не получилось. И несколько раз не получалось полететь на турнир, я подолгу на таком уровне не играла. Сложно выступать на таком уровне, тем более в таких условиях", - подчеркнула она.