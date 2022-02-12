Шохина: в последние дни ПЦР-тесты у российских хоккеисток брали сотрудники МОК

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Капитан сборной России по хоккею Анна Шохина рассказала, что в последние дни на Олимпийских играх ПЦР-тесты у игроков команды кроме представителей оргкомитета брали и сотрудники Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом она рассказала журналистам.

Россиянки уступили в четвертьфинальном матче Олимпиады швейцаркам со счетом 2:4. Перед началом соревнований команда не тренировалась несколько дней, находившись на карантине, а по ходу турнира теряла игроков из-за положительных результатов тестов на коронавирус.

"Мы сами не знаем, почему так случилось именно с нами. Последние несколько дней сотрудники МОК приходили к нам брать тесты вместе с другими сотрудниками, кто этим занимается. И все тесты стали отрицательные. Для нас это загадка", - сказала она.

Судьи не засчитали гол Шохиной в ворота швейцарской команды, который она забила при счете 1:1. "Кто-то говорит, что судья свистнул раньше, кто-то - что шайба улетела за пределы площадки. Мне кажется, что все было чисто, не знаю, почему отменили гол. Было видно, что судьи немного свистели, но мы сами виноваты", - подчеркнула она.

Планируется, что хоккеистки вместе с остальными спортсменами должны улететь из Пекина 21 февраля. "Если будут такие же условия, будут держать в номерах, нам хотелось бы побыстрее улететь. Что касается тех девочек, которые сейчас с положительными тестами, то думаю, что на днях они уже выйдут", - отметила Шохина.