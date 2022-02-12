Церемонию награждению "Лыжни России" в ХМАО задержали из-за золотого финиша в Пекине

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Церемония награждения "Лыжни России" в Ханты-Мансийском автономном округе началась позже запланированного времени из-за того, что организаторы наблюдали за победным финишем российских лыжниц в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа, член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), участник Игр 1998 и 2002 годов Сергей Крянин.

Российские лыжницы в субботу завоевали золотые медали в эстафете 4х5 км на Олимпийских играх в Пекине. В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Отрыв от занявшей второе место сборной Германии составил 18,2 секунды.

"Наши девчонки не подвели! Первые три этапа шли девчонки проверенные, они отдавались и делали все, что могли, отработав на 150%. Вероника [Степанова] не подвела - это была ее первая Олимпиада, первый крупный старт. Она показала, что вышла на старт с чистой головой, с чистым сердцем и решила проблему завоевания золотой медали", - сказал Крянин.

"Мандраж был на каждом этапе, - признался собеседник агентства. - Мы очень сильно переживали, даже задержали на пять минут церемонию награждения "Лыжни России", чтобы посмотреть финиш наших девчонок. Переживали за всех, и за Веронику, и за первые три этапа. Они не подвели".

Член президиума ФЛГР отметил, что "испытывает гордость из-за того, что у нас появилась такая сильная команда с четвертой девчонкой, которая может решать вопрос первого места". "Есть чувство удовлетворения от работы, которая шла не один год и привела к результату. Девчонки просто молодцы, феерично выступили! Огромные поздравления им, Елене Валерьевне (Вяльбе, президенту ФЛГР - прим. ТАСС), тренерам, смазчикам, массажистам, врачам и всем-всем, кто помогал", - резюмировал Крянин.