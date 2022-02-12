Каменский: матчи между сборными России и Чехии по хоккею являются принципиальными

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский ожидает интересного и зрелищного матча между сборными России и Чехии на Олимпийских играх в Пекине. Комментарий Каменского приводит газета "Спорт-Экспресс".

Сборная России одержала две победы в первых двух матчах на групповом этапе Олимпийских игр - над сборными Швейцарии (1:0) и Дании (2:0). Сборная Чехии в первом туре проиграла команде Дании (1:2), во втором - обыграла по буллитам швейцарцев (2:1 Б). Команды выступают в группе В.

"Сейчас все соперники одинаковы, все команды очень быстрые, контактные, - сказал Каменский. - Естественно, со сборной Чехии у нас матчи всегда интересные и проходят очень жарко. Играем каждый матч, будем стараться. С чехами игры принципиальные, как они на нас настраиваются, так и мы на них, поэтому будет интересно".

Сборная России досрочно заняла первое место в группе В и обеспечила себе выход в четвертьфинал. В активе российской команды шесть очков, второе место занимает команда Дании (3 очка), третье - Чехии (2), четвертое - Швейцарии (1). При равенстве очков команда Дании не сможет опередить сборную России из-за поражения в личной встрече. В четвертьфинал олимпийского турнира пройдут победители трех групп, а также лучшая сборная из числа занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют в раунде плей-офф за выход в 1/4 финала.