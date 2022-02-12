Тренер Сорин назвал лыжную женскую эстафету на Олимпиаде непредсказуемой

В субботу россиянки в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой завоевали золотые медали в эстафете. Второе место заняла команда Германии, бронзу - сборная Швеции.

"Были переживания, потому что чтобы выиграть эту эстафету, все девчонки должны были сработать без сбоев, чтобы ни один спортсмен не просел на своем этапе, - сказал Сорин. - Это была наверное самая непредсказуемая эстафета за последние не знаю сколько лет на крупных турнирах. У Тани не самые лучшие кондиции на Олимпиаде, по Веронике были переживания, но в меньшей степени".