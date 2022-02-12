Матыцин: российские лыжницы сделали большой подарок всем болельщикам на Олимпиаде

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Лыжницы сборной России сделали большой подарок всем болельщикам в день проведения массовой гонки "Лыжня России", выиграв эстафету на Олимпиаде в Пекине. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на открытии "Лыжни России".

В субботу сборная России в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой завоевала золотые медали в эстафете 4х5 км. Второе место заняла команда Германии, бронзу завоевала сборная Швеции.

"От себя и от имени Министерства спорта хочу поздравить женскую сборную с завоеванием золотых олимпийских медалей. Это удивительно и символично, что именно в день "Лыжни России" наши девушки и вся команда сделала нам такой подарок", - сказал Матыцин.

"И, конечно, надо поддержать нашу милую Камилу Валиеву, ей сейчас очень нужна наша поддержка. Я уверен, Россия победит, мы - сильная мощная спортивная держава, сегодняшний день тому подтверждение", - добавил министр.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

История Камилы Валиевой

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляции в CAS на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), также решение намерен обжаловать Международный союз конькобежцев (ISU).

Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде, победу в котором одержала сборная России, Валиева выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной.