Тренер Сориной заявил, что лыжница на 100% справилась со своими задачами в эстафете

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Татьяна Сорина на 100% справилась со стоявшими перед ней задачами в эстафете на Олимпийских играх в Пекине, по итогам которой сборная России завоевала золотые медали. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсменки Валентин Литвинцев.

Российские лыжницы завоевали золотые медали в эстафете 4х5 км на Олимпийских играх в Пекине. За российскую команду бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Сорина и Вероника Степанова.

"Я думаю, что справилась она на 100%. Ее задача была удержать разрыв и желательно его немного увеличить, чтобы Веронике Степановой было проще на последнем этапе. Я думаю, что Татьяна с этим справилась, несмотря на шероховатости. Были проблемы в технике поворотов, это сказывалось, когда [немецкая лыжница] Виктория Карл на этих участках быстро сокращала разрыв. Тот разрыв, который Наташа Непряева передала, Татьяна сохранила", - сказал Литвинцев.

Тренер добавил, что Сориной помогло ее колоссальное трудолюбие. "Те объемы, которая выполняла Татьяна в подготовительный и даже в соревновательный период, ни одна спортсменка, даже [норвежская лыжница] Тереза Йохауг, не выполняла с лета и до сегодняшнего дня. У Тани от старта к старту улучшается самочувствие, и я думаю, что на 30 километрах она будет претендовать на призовое место как минимум", - отметил он.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.