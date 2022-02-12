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Олимпиада-2022 в Пекине

Вяльбе призвала не отделять медали российских лыжников от остальной олимпийской команды

В субботу лыжницы завоевали золото в эстафете на Играх в Пекине
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 12 февраля. /ТАСС/. Завоеванные российскими лыжниками медали на Играх в Пекине не стоит отделять от остальной олимпийской команды. Такое мнение журналистам высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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На текущей Олимпиаде российские лыжники завоевали шесть медалей (два золота, три серебра и одну бронзу).

"Станислав Алексеевич (Поздняков, президент Олимпийского комитета России - прим. ТАСС) сказал, что планируется 30 медалей, поэтому за оставшиеся дни всем нам надо напрячься, - сказала Вяльбе. - Осталось добрать еще 17, с таким объемом мы одни точно не справимся".

"Мне кто-то говорил, что у нас больше всех медалей, но так говорить не стоит: здесь находится команда Олимпийского комитета России, и мы переживаем за всех, - добавила она. - Что мне нравится в зимних видах спорта, так это то, что все между собой общаются. У нас даже есть чат "Зимники", в котором мы друг друга поздравляем и по возможности помогаем".

Сборная России располагается на восьмом месте в общем командном зачете, завоевав три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград. Лидером зачета является команда Германии (7-5-0), вторыми идут норвежцы (7-3-6), третьими - американцы (5-5-1).

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