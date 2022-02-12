Вяльбе призвала не отделять медали российских лыжников от остальной олимпийской команды

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 12 февраля. /ТАСС/. Завоеванные российскими лыжниками медали на Играх в Пекине не стоит отделять от остальной олимпийской команды. Такое мнение журналистам высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

На текущей Олимпиаде российские лыжники завоевали шесть медалей (два золота, три серебра и одну бронзу).

"Станислав Алексеевич (Поздняков, президент Олимпийского комитета России - прим. ТАСС) сказал, что планируется 30 медалей, поэтому за оставшиеся дни всем нам надо напрячься, - сказала Вяльбе. - Осталось добрать еще 17, с таким объемом мы одни точно не справимся".

"Мне кто-то говорил, что у нас больше всех медалей, но так говорить не стоит: здесь находится команда Олимпийского комитета России, и мы переживаем за всех, - добавила она. - Что мне нравится в зимних видах спорта, так это то, что все между собой общаются. У нас даже есть чат "Зимники", в котором мы друг друга поздравляем и по возможности помогаем".

Сборная России располагается на восьмом месте в общем командном зачете, завоевав три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград. Лидером зачета является команда Германии (7-5-0), вторыми идут норвежцы (7-3-6), третьими - американцы (5-5-1).