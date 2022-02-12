Драчев считает, что биатлонист Цветков выжал из себя максимум в спринте на Олимпиаде

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский биатлонист Максим Цветков выжал из себя максимум в спринте на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Цветков занял четвертое место в спринте, он преодолел 10 км за 24 минуты и 41 секунду, не допустив ни одного промаха. Отставание от финишировавшего первым норвежца Йоханнеса Бё, который допустил один промах на огневом рубеже, составило 40,6 секунды. Второе место занял француз Кентен Фийон-Майе (отставание 25,5 секунды; 1 промах), бронзу выиграл норвежец Тарьей Бё (+38,9; 1; 1 промах).

"В спорте нет понятия "не так сильно отстал" - на Олимпийских играх есть только три призовых места. Дальше никто не вспоминает, кто занял четвертое, пятое или шестое место, - сказал Драчев. - Сегодня Максим отработал по максимуму, выжал из себя все, что он мог - стрелял на ноль, бежал, может быть, даже выше своих возможностей. Это четвертое место надо занести ему в актив".

"Ребята, которые заняли первое, второе и третье места, шли быстрее. Другие наши ребята шли быстро, но промахи на рубежах помешали Эдуарду Латыпову и Александру Логинову показать результаты получше. Сегодня только один Максим в десятке, который сумел отстреляться на ноль, - добавил собеседник агентства.

Россиянин Эдуард Латыпов занял 11-е место (+1.14,4; 3), Даниил Серохвостов - 19-е (+1.37,6; 2), Александр Логинов - 38-е (2.15,1; 4).

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля. У мужчин в биатлоне будут разыграны еще три комплекта наград. 13 февраля состоится гонка преследования на 12,5 км, 15 февраля - эстафета 4x7,5 км, 18 февраля - масс-старт на 15 км.