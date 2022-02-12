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Олимпиада-2022 в Пекине

Вяльбе объяснила включение Устюгова в состав команды на лыжную эстафету на Олимпиаде

Эстафетная гонка пройдет в воскресенье

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 12 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе верит, что Сергей Устюгов может показать достойный результат на своем этапе в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Об этом Вяльбе рассказала журналистам.

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В состав сборной России на мужскую эстафету, которая пройдет 13 февраля, включены Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Устюгов.

"По первым трем вообще не было никаких сомнений, - сказала Вяльбе. - По Устюгову была небольшая полемика. Вечером я с ним разговаривала по телефону, сегодня переписывалась, но воочию не виделись".

"Будет либо пан, либо пропал, готовы нести любое наказание, если что. Но я верю в этого спортсмена. Как и в Артема [Мальцева], но на этот счет у меня есть свои мысли", - добавила она.

Устюгову 29 лет, он является двукратным чемпионом мира. На счету лыжника также четыре серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. Устюгов не участвовал в Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году, так как Международный олимпийский комитет отказал ему в приглашении на соревнования.

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Вяльбе, Елена ВалерьевнаОлимпиада-2022 в Пекине
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