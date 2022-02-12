Женская сборная Финляндии по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Хоккеистки сборной Финляндии победили команду Японии со счетом 7:1 в четвертьфинале олимпийского турнира. Встреча прошла в Пекине.

В составе победительниц заброшенными шайбами отметились Петра Ниеминен (3-я, 29-я, 41-я минута), Вииви Вайникка (5), Мишель Карвинен (25), Сусанна Тапани (49) и Сани Хакала (53). У сборной Японии отличилась Аканэ Сига (16).

В полуфинале сборная Финляндии сыграет с командой США, которая выиграла в четвертьфинале у чешек со счетом 4:1. В другом полуфинальном матче встретятся сборные Канады и Швейцарии. Российская команда уступила в четвертьфинале швейцаркам со счетом 2:4. Полуфинальные встречи состоятся 14 февраля, матч за третье место - 16 февраля, финал - 17 февраля.

Женский хоккейный турнир впервые прошел на Олимпийских играх в 1998 году в Нагано. Российские хоккеистки в шестой раз принимали участие в олимпийском турнире. В 2018 году в Пхёнчхане женская сборная России заняла четвертое место, что является лучшим результатом команды на Играх.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.