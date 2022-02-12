Сборная Германии по хоккею победила команду Китая в матче олимпийского турнира

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Германии обыграли команду Китая со счетом 3:2 в матче второго тура группового этапа олимпийского турнира. Встреча проходила в Пекине.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марсель Брандт (14-я минута), Корбиниан Хольцер (17), Доминик Кахун (25). У сборной Китая отличились Спенсер Фу (40), Тайлер Вонг (49).

Сборная Китая сформирована из игроков клуба Континентальной хоккейной лиги "Куньлунь Ред Стар".

Команды выступают в группе А. В первом туре сборная Германии уступила канадцам со счетом 1:5, команда Китая проиграла американцам (0:8). В субботу сборная США победила команду Канады (4:2).

По итогам двух туров лидирует команда США, набравшая шесть очков, второе место занимают канадцы (3 очка), третье - немцы (3), четвертое - китайцы (0). В четвертьфинал олимпийского турнира выйдут победители трех групп, а также лучшая сборная из числа занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют в раунде плей-офф за выход в 1/4 финала. В заключительном туре встретятся сборные Канады и Китая, а также команды Германии и США. Матчи пройдут 13 февраля.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. Российская команда является действующим олимпийским чемпионом. В Пхёнчхане российские хоккеисты в финале обыграли сборную Германии со счетом 4:3 в овертайме.