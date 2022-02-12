Васильев: четвертые места биатлониста Цветкова на Олимпиаде выльются во что-то выдающееся

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Два четвертых места российского биатлониста Максима Цветкова в личных гонках выльются в выдающийся результат на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

В субботу Цветков стал четвертым в спринтерской гонке. Первое место занял норвежец Йоханнес Бё, серебро завоевал француз Кентен Фийон-Майе, третьим стал старший брат Йоханнеса норвежец Тарьей Бё. Ранее на Олимпиаде Цветков также занял четвертое место в индивидуальной гонке.

"Это спорт, здесь не надо сетовать на то, что кому-то не хватило секунды или еще чего-то, - сказал Васильев. - Весь спорт состоит из этих маленьких отставаний, не нужно отчаиваться, все равно нормально. Видимо, четвертые места Цветкова перед чем-то выдающимся, не может такого быть, что все время не везет. Еще предстоят личные гонки - преследование и масс-старт, где у Максима есть все шансы зайти на желанный подиум. Я думаю, что он еще себя проявит, просто чуть-чуть попозже".

"В эстафете у нас сильная мужская команда, я уверен, что ребята смогут побороться даже за золото. Сложатся ли четвертые места на психологическом состоянии Цветкова? Спорт из этого состоит, где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Конечно, день-два будут переживания, но дальше любой спортсмен такого высокого класса, как Максим, забывает обо всем, это составляющая чемпионства", - добавил Васильев.

Мужская гонка преследования пройдет 13 февраля. Олимпиада завершится 20 февраля.