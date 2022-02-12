Хованцев: биатлонист Цветков сможет взять медаль Олимпиады в пасьюте при точной стрельбе

ТАСС, 12 февраля. Российский биатлонист Максим Цветков имеет хорошие шансы побороться за медаль в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине при наличии точной стрельбы. Такое мнение высказал бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Цветков занял четвертое место в спринтерской гонке на 10 км. Первое место занял норвежец Йоханнес Бё, серебро завоевал француз Кентен Фийон-Майе, третьим стал норвежец Тарьей Бё. Эдуард Латыпов стал 11-м, Даниил Серохвостов - 19-м, Александр Логинов - 38-м. С таких позиций россияне начнут гонку преследования.

"Что делать Цветкову? Продолжать так же стрелять, ходом он хорошо справился, у него очень хорошая позиция в пасьюте, - сказал Хованцев. - Надеюсь, что в нем он сохранит ту же самую стрельбу, тогда и результаты будут очень хорошими. Сегодня другие спортсмены давали возможность, но немножко не хватило, обидно. Но Максу не надо расстраиваться, надо продолжать делать на рубежах то, что он делал в этих двух гонках (ранее на Олимпиаде Цветков занял четвертое место в индивидуальной гонке - прим. ТАСС)".

"Такое ощущение, что парни немножко перегорели, потому что шли на выигрыш, а это мешает стрельбе. Нужно просто идти и делать свое дело, что они могут делать - хорошо стрелять. Но у ребят тоже хорошие позиции в гонке преследования, здесь надо бороться за медали. Кроме большой эстафеты, остаются две контактные гонки, где наши ребята должны быть очень хороши, верю в них", - добавил Хованцев.

Мужская гонка преследования пройдет 13 февраля. Олимпиада завершится 20 февраля.