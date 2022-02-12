Фигурист Смолкин жестко ответил американской журналистке на вопрос о Валиевой

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Глеб Смолкин попросил журналистку USA Today Кристин Бреннан сменить тему в ответ на ее попытку задать его партнерше Диане Дэвис вопросы о ситуации с допингом вокруг Камилы Валиевой, передает корреспондент ТАСС.

Диана Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, в группу которой входит Валиева.

"Я уже сказал все на тему истории с Камилой Валиевой. Повторять все по триста раз - это не моя работа, я здесь не для этого", - сказал Смолкин журналистам.

Тем не менее Бреннан задала фигуристам вопрос, было ли им трудно кататься, зная о ситуации с допингом в команде. "Мы не хотим говорить об этом. Желаем Камиле всего наилучшего. Она великий атлет и великая фигуристка. И у нее яркое будущее, несмотря на то что произошло и будет происходить", - отреагировал Смолкин на английском языке.

На это колумнистка USA Today попросила Дэвис саму ответить на вопрос. "Я не знаю, что произошло, ясно? Больше не будем об этой теме", - ответил ей Смолкин. Получив отказ, Бреннан поинтересовалась, умеет ли Дэвис говорить, в том числе по-английски. "Да. Но не с вами и не по этому вопросу", - резюмировал Смолкин, после чего российские журналисты стали задавать паре вопросы об их выступлении.

О допинг-скандале

7 февраля сборная России, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. 15-летняя фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной. 11 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста россиянки.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет (МОК) и WADA, также решение намерен обжаловать Международный союз конькобежцев.

Камила Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). Решение об участии фигуристки в личных соревнованиях на Олимпийских играх должно быть принято 13 февраля - в этот день состоится заседание выездной панели CAS по делу об отмене временного отстранения россиянки.

Короткую программу на Олимпиаде в Пекине фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.