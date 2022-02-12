Греческая теннисистка Саккари вышла в финал турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Гречанка Мария Саккари обыграла румынку Ирину-Камелию Бегу в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге. Соревнования проходят на "Сибур-Арене".

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4 в пользу спортсменки из Греции, посеянной на турнире под первым номером. За титул Саккари сыграет с победительницей встречи между представительницей Латвии Еленой Остапенко (седьмой номер посева) и эстонкой Анетт Контавейт (2).

Саккари 26 лет, она занимает седьмое место в мировом рейтинге. На счету гречанки один титул под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема лучшим результатом Саккари являются выходы в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года и Открытого чемпионата США 2021 года.

Бегу 31 год, она является 56-й ракеткой мира. На счету румынки четыре титула под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема Бегу не проходила дальше четвертого круга.

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 7 февраля, он проводится с 2003 года. С 2016 года турнир относится к категории WTA 500, его призовой фонд в 2022 году превышает $703 тыс. Действующей победительницей является россиянка Дарья Касаткина, которая не принимает участия в текущих соревнованиях из-за положительного результата теста на коронавирус.