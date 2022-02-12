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Олимпиада-2022 в Пекине
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Российские фигуристы Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на Олимпиаде

Дуэт набрал 88,85 балла
Никита Кацалапов и Виктория Синицина AP Photo/David J. Phillip
Описание
Никита Кацалапов и Виктория Синицина
© AP Photo/David J. Phillip

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, занимают второе место после ритм-танца на Олимпийских играх в Пекине.

Лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, показавшие результат 90,83 балла и установившие новый мировой рекорд в ритм-танце. Результат Синициной и Кацалапова составил 88,85 балла. Тройку лидеров замыкают американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (87,13). Россияне Александра Степанова и Иван Букин занимают пятое место (84,09), Диана Дэвис и Глеб Смолкин - 14-е (71,66).

Синициной 26 лет, Кацалапову 30 лет. Они дважды становились чемпионами Европы (2020, 2021). Фигуристы являются действующими чемпионами мира, также на их счету серебряная медаль мирового первенства (2019). На Олимпийских играх в Пекине в составе сборной России Синицина и Кацалапов стали победителями командного турнира.

Степановой 26 лет, Букину 28 лет, они являются двукратными серебряными (2019, 2021) и трехкратными бронзовыми призерами (2015, 2018, 2020) чемпионатов Европы. Фигуристы не прилетели в Пекин вместе с другими российскими спортсменами и не принимали участие в командном турнире. Они прибыли в столицу Олимпийских игр 9 февраля, успешно сдали тест на коронавирус и были допущены к тренировкам.

Дэвис 19 лет, Смолкину 22 года. Они в этом году дебютировали на чемпионате Европы и заняли седьмое место.

Спортсмены покажут произвольный танец 14 февраля, старт запланирован на 04:15 мск. Олимпийские игры завершатся 20 февраля. 

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Олимпиада-2022 в Пекине
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