Российские керлингистки проиграли сборной Японии в матче олимпийского турнира

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу со счетом 5:10 проиграла команде Японии в четвертом матче на олимпийском турнире. Соревнования проходят в Пекине.

Сборную России на Олимпийских играх представляют Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова (запасная).

Россиянки потерпели четвертое поражение подряд, ранее они уступили сборным США (3:9), Швейцарии (7:8) и Южной Кореи (5:9), команда занимает девятое место в турнирной таблице олимпийского турнира. В следующем матче российские керлингистки сыграют с канадками, встреча пройдет 14 февраля и начнется в 04:05 мск.

На групповом этапе выступают 10 сборных, лучшие четыре команды выйдут в полуфинал олимпийского турнира. Финальная игра пройдет 20 февраля.