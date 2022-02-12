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Олимпиада-2022 в Пекине

Хоккеист Воронков получил удаление до конца матча в игре олимпийского турнира с чехами

После удаления нападающего чехи реализовали большинство, забросив две шайбы в ворота россиян
Защитник сборной Чехии Рональд Кнот и нападающий команды России Дмитрий Воронков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Защитник сборной Чехии Рональд Кнот и нападающий команды России Дмитрий Воронков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Российский хоккеист Дмитрий Воронков получил удаление до конца матча против сборной Чехии на олимпийском турнире. Нападающий получил удаление на 38-й минуте встречи за удар в голову соперника.

После удаления Воронкова чехи реализовали большинство и забросили две шайбы в ворота россиян. После второго периода сборная Чехии ведет со счетом 3:2. У россиян шайбами отметились Владимир Ткачев (5-я минута) и Никита Нестеров (33). У чехов отличились Томаш Кундратек (13), Давид Крейчи (39) и Михал Шпачек (40).

Ранее сборная России гарантировала себе первое место в группе B.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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