Кацалапов заявил, что старался думать о хорошем перед прокатом на фоне скандала с Валиевой

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов старались думать о хорошем перед ритм-танцем на Олимпийских играх на фоне разбирательства по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом Кацалапов рассказал журналистам.

Кацалапов и Синицина идут вторыми после ритм-танца. Лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие на Олимпиаде в Пекине мировой рекорд в ритм-танце.

"Конечно, ситуацию вокруг нее все обсуждают, - сказал Кацалапов. - Просто постарались думать о хорошем. Что бы ни происходило вокруг, все равно кататься. Камила держись, верь в лучшее, все будет замечательно".

Синицина отметила, что она и партнер уже сказали Валиевой лично слова поддержки.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде, где победила сборная России с Кацалаповым, Синициной и Валиевой в составе, была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней российской фигуристки, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Решение дисциплинарного комитета РУСАДА обжаловали в Спортивном арбитражном суде Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев.