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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России завоевала одну награду в восьмой медальный день Олимпийских игр в Пекине

В субботу женская сборная России по лыжным гонкам победила в эстафете 4х5 км
Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова
© Станислав Красильников/ТАСС

ПЕКИНЕ, 12 февраля. /ТАСС/. Золотая медаль в эстафете, завоеванная женской сборной по лыжным гонкам, стала единственной наградой российских спортсменов в восьмой медальный день зимних Олимпийских игр в Пекине.

В субботу на Олимпиаде разыгрывалось шесть комплектов наград. Золотую медаль завоевала женская сборная России по лыжным гонкам в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой в эстафете 4х5 км.

В медальном зачете лидирует сборная Германии, на счету которой восемь золотых, пять серебряных и одна бронзовая награда. Второе место занимает команда Норвегии (8-3-6), тройку лидеров замыкает сборная США (5-5-1). Сборная России располагается на восьмой позиции (3-4-6). По общему числу наград лидируют норвежцы (17), далее идут австрийцы (14), немцы (14), россияне (13) и канадцы (13).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. 13 февраля на Олимпиаде будет разыграно семь комплектов наград.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Германия85114
2Норвегия83617
3США55111
4Нидерланды54211
5Швеция52310
6Австрия46414
7Китай4318
8Россия34613
9Италия25411
10Япония23510
11Словения2125
12Швейцария2057
13Франция1607
14Канада14813
15Южная Корея1214
15Австралия1214
17Финляндия1124
18Чехия1012
19Новая Зеландия1001
19Словакия1001
21Белоруссия0101
21Испания0101
23Венгрия0022
24Польша0011
24Латвия0011
24Бельгия0011

 

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