Сборная России завоевала одну награду в восьмой медальный день Олимпийских игр в Пекине

ПЕКИНЕ, 12 февраля. /ТАСС/. Золотая медаль в эстафете, завоеванная женской сборной по лыжным гонкам, стала единственной наградой российских спортсменов в восьмой медальный день зимних Олимпийских игр в Пекине.

В субботу на Олимпиаде разыгрывалось шесть комплектов наград. Золотую медаль завоевала женская сборная России по лыжным гонкам в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой в эстафете 4х5 км.

В медальном зачете лидирует сборная Германии, на счету которой восемь золотых, пять серебряных и одна бронзовая награда. Второе место занимает команда Норвегии (8-3-6), тройку лидеров замыкает сборная США (5-5-1). Сборная России располагается на восьмой позиции (3-4-6). По общему числу наград лидируют норвежцы (17), далее идут австрийцы (14), немцы (14), россияне (13) и канадцы (13).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. 13 февраля на Олимпиаде будет разыграно семь комплектов наград.