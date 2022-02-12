Сборная России завоевала одну награду в восьмой медальный день Олимпийских игр в Пекине

ПЕКИНЕ, 12 февраля. /ТАСС/. Золотая медаль в эстафете, завоеванная женской сборной по лыжным гонкам, стала единственной наградой российских спортсменов в восьмой медальный день зимних Олимпийских игр в Пекине.
В субботу на Олимпиаде разыгрывалось шесть комплектов наград. Золотую медаль завоевала женская сборная России по лыжным гонкам в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой в эстафете 4х5 км.
В медальном зачете лидирует сборная Германии, на счету которой восемь золотых, пять серебряных и одна бронзовая награда. Второе место занимает команда Норвегии (8-3-6), тройку лидеров замыкает сборная США (5-5-1). Сборная России располагается на восьмой позиции (3-4-6). По общему числу наград лидируют норвежцы (17), далее идут австрийцы (14), немцы (14), россияне (13) и канадцы (13).
Олимпийские игры завершатся 20 февраля. 13 февраля на Олимпиаде будет разыграно семь комплектов наград.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Германия
|8
|5
|1
|14
|2
|Норвегия
|8
|3
|6
|17
|3
|США
|5
|5
|1
|11
|4
|Нидерланды
|5
|4
|2
|11
|5
|Швеция
|5
|2
|3
|10
|6
|Австрия
|4
|6
|4
|14
|7
|Китай
|4
|3
|1
|8
|8
|Россия
|3
|4
|6
|13
|9
|Италия
|2
|5
|4
|11
|10
|Япония
|2
|3
|5
|10
|11
|Словения
|2
|1
|2
|5
|12
|Швейцария
|2
|0
|5
|7
|13
|Франция
|1
|6
|0
|7
|14
|Канада
|1
|4
|8
|13
|15
|Южная Корея
|1
|2
|1
|4
|15
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|17
|Финляндия
|1
|1
|2
|4
|18
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|19
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|19
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|21
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|21
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
|24
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|24
|Бельгия
|0
|0
|1
|1