Египетский "Аль-Ахли" занял третье место на клубном чемпионате мира по футболу

ТАСС, 12 февраля. Египетский "Аль-Ахли" обыграл "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии со счетом 4:0 в матче за третье место на клубном чемпионате мира по футболу. Встреча прошла в Абу-Даби.

Голами в составе победителей отметились Яссер Ибрахим (8-я минута, 17), Ахмед Абделькадер (40) и Амр Эль-Сулейя (64). На 14-й минуте матча в составе "Аль-Хиляля" был удален Матеус Перейра, а на 28-й - Мохаммед Канно.

"Аль-Ахли" является победителем Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола, клубу принадлежит мировой рекорд по числу завоеванных трофеев (10). "Аль-Хиляль" выиграл Лигу чемпионов Азиатской конфедерации футбола.

В клубном чемпионате мира участвуют команды, победившие в главных континентальных международных турнирах Европы, Южной Америки, Северной Америки, Африки, Азии, Австралии и Океании, а также действующий чемпион страны, принимающей турнир.

Клубный чемпионат мира завершится 12 февраля матчем за первое место, в котором английский "Челси" встретится с бразильским "Палмейрасом" (начало - 19:30 мск). Действующим победителем турнира является германская "Бавария".