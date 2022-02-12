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Олимпиада-2022 в Пекине

Тарасова рассказала, что получила удовольствие от прокатов российских дуэтов на Олимпиаде

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на Играх в Пекине
Татьяна Тарасова Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, показали хорошие прокаты ритм-танца на Олимпийских играх в Пекине, от которых можно было получить удовольствие. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца, набрав 88,85 балла. Лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие в ритм-танце мировой рекорд - 90,83 балла. Александра Степанова и Иван Букин находятся на пятой позиции (84,09).

"Прекрасно катали и один, и второй дуэт. Я получила от наших огромное удовольствие, но и другие были хороши, это ведь соревнование", - сказала Тарасова.

Произвольный танец состоится 14 февраля.

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